جمعة بن مليح: محمد بن زايد قائد من طراز نادر

المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:
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أكد المحامي جمعة بن مليح أن أفعال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومواقفه على مر السنوات خير شاهد على أنه قائد من طراز فريد نادر، يملك من الحنكة والمهارة الكثير.

وقال إن سموه رجل أفعال لا أقوال رجل إذا حدث صدق وإذا وعد أوفى، وليس ذلك بغريب عليه فهو ابن الأكرمين من نسل زايد وامتداده فينا وأمه أم الإمارات جميعاً، فهو نبت طيب من سلالة عريقة في المجد، فقد ورث سموه جينات القيادة والحكمة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فأصبح خير خلف لخير سلف ، مشيراً إلى أن احتضان سموه لشباب الدولة ودعمه لهم وتجميعهم وزرع وتقوية خصال الوطنية وحب الجندية داخل نفوسهم كان له عظيم الأثر في أن أصبح للدولة جيش نظامي قوي قادر على حمايتها وتأمينها.

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