قبيلة الياسي: لبيه يا سيدي عند اللزام

رفع أبناء قبيلة الياسي - بني ياس في الشارقة أسمى آيات التحية والولاء والثناء، وسطروا الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الحكيم؛ لما يقدمه لنا وللوطن والمواطن وللمقيم.

وقال أبناء القبيلة خلال اجتماعهم أمس: شكراً محمد بن زايد الأخ والأب والابن والصديق والقائد والحبيب على قلب كل شريف في هذا الوطن الغالي، شكراً من كل مخلص لهذا الوطن الذي تتابعونه بكل صغيرة وكبيرة مع المسؤولين ليكون المواطن والمقيم في هذا الدولة الحبيبة في أمن وأمان.

وأهدى منصور محمد الياسي أبياتا شعرية قائلاً: «إفخري يا أرض وأفتخري بإبن زايد الخير صاحب الهممي، لك يا بوخالد من الياسي سلام، لبيه يا سيدي عند اللزام».