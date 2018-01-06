ولي عهد رأس الخيمة: قائد استثنائي يرسّخ أسس التلاحم الوطني

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعا فيها سموه أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها لتقديم الشكر والعرفان والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد استثنائي وشخصية متميزة يسهر على راحة ورفاهية وسعادة شعبه، ويكرس كل وقته لضمان مواصلة مسيرة الخير والبناء والتنمية وترسيخ أسس التلاحم الوطني وخدمة الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأضاف سموه أن صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورث صفات القيادة واكتسبها من الشخصية العظيمة مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو القائد الذي يصنع مستقبل الوطن برؤية طموحة وحزم وعزم صادق لا يلين.

وأشار سموه إلى أنه ليس من المستغرب أبداً أن يحظى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المكانة المرموقة من الحب والتقدير في قلوب أبناء شعبه باعتباره قائداً ملهماً للشباب، من خلال استشرافه المستقبل بالأمن والاستقرار والعزم والحزم ضد كل مطامع غاشمة للوطن فهو قدوة للشباب، وشخصية أثارت الكثير من الإعجاب، وحظيت بسيلٍ من المشاعر الفيّاضة وبفضل قيادته الإمارات تسير من نماء إلى نماء.

وقال سموه «الشكر والتقدير للذي سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه، شكراً محمد بن زايد.. لأنك علمتنا الكثير».