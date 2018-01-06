«الإمارات للمزادات»: محمد بن زايد أيقونة الوطن

أكد عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات أن مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد التلاحم بين القيادة والشعب.

وأضاف أن هذه المبادرة هي رسالة عميقة المحتوى تكشف كثيراً من معاني الشكر والعرفان لما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتفانيه في خدمة شعبه ووطنه والجهود الدؤوبة والكبيرة التي قدمها ويقدمها لتتبوأ دولة الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول.

وقال المناعي إننا نقف جميعاً صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيقونة الوطن.