شرطتا أبوظبي ودبي تتزيّنان بصور محمد بن زايد

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شاركت القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة #شكرا_محمد_بن_زايد التي أطلقها سموه بتوجيه رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع صورة المبادرة على المباني والدوريات الفارهة.

وأوضح اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي شاركت بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوسم #شكرا_محمد_بن_زايد، بوضع صورة المبادرة على المبنى الرئيسي للقيادة العامة لشرطة دبي والشبكة الداخلية «الانترانيت» والحساب الرسمي لقنوات التواصل الاجتماعي وتوجيه رسائل إلكترونية للمبادرة لجميع موظفي شرطة دبي ودورياتها الفارهة والتي نالت إعجاب واستحسان كل الجنسيات المتواجدة في الدولة، حيث تسابق الجمهور إلى التقاط الصور إلى جوار تلك السيارات والمتواجدة في الأماكن السياحية في دبي.

وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد استطاع أن يكمل مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ووفر للمواطن الإماراتي كل ما يحتاج إليه من مسكن، ومعيشة طيبة، وحياة كريمة، ورعاية بمستوى راقٍ ومتفرد في كل مناحي الحياة، لافتاً إلى أن رعايته لم تقتصر على أبناء الدولة فقط، ولكنها شملت كل من يعيش على أرض الإمارات، حتى جعل شعب الإمارات أسعد شعب في العالم.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري بالدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها تعبيراً حقيقياً للعلاقة الراسخة بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة، التي تحقق كل يوم مزيداً من الإنجازات لإسعاده ورفاهيته.

وقال: إن شعب الإمارات بكامله يكنّ كل الاحترام والتقدير والمحبة والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدوره الكبير، ومتابعته الحثيثة لمشكلات المواطنين، واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها، أو متابعته لأحوال أبناء الدولة أثناء وجودهم في أي دولة في العالم.