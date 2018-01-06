المرزوقي: شكراً محمد بن زايد القائد الملهم

اقتداءً برسالة الشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجَّه سفيان حسن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القائد والقدوة والمُلهِم، على كل ما بذله من جهد لرفعة ورخاء هذا الوطن وشعبه المجيد.

وقال المرزوقي بهذه المناسبة: «لم يمض سموه حياته في خدمة هذا الوطن فحسب، بل خدمة الإنسانية جمعاء، باذلاً كل ما هو غالٍ ونفيس لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي رسَّخ بنيانها الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ولم يبخل بوقت أو جهد».