«أصدقاء الشرطة» يهتفون «شكراً محمد بن زايد»

هتف الأطفال المشاركون في فعاليات المخيم الشتوي لبرنامج أصدقاء الشرطة، والبالغ عددهم 220 طالباً وطالبة «شكراً محمد بن زايد».

وكانت شرطة أبوظبي، قد اختتمت فعاليات المخيم، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع «غلوبال فيجن» في معهد التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، خلال عطلة الفصل الأول للعام الدراسي 2017ـ2018.

وحضر حفل الختام المقدم سعيد المنصوري، رئيس قسم العلاقات والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، وهاني أسعد سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، المستشار التربوي، والمدير التنفيذي لـ«غلوبال فيجن»، وأولياء الأمور وضباط وضباط صف ومدنيين. واشتمل حفل الختام على عرض مباشر من الأطفال للدروس المستفادة من المخيم.