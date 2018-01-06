رياضيون: محمد بن زايد قدوة ورائد في نشر الخير والعطاء

ثمن رياضيون مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤكدين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدوة للجميع، ورائد في نشر الخير والعطــاء.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاءت تقديرا للدور الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المستويين الإقليمي والعالمي في نشر الخير والعطاء، مؤكداً أن حملة «شكراً محمد بن زايد» تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتبرز الجهود الكبيرة التي قام بها سموه في خدمة الوطن وشعبه والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة.

حكمة

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة الفجيرة أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي تقدير لحكمة وخبرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسموه رمز من رموز الوطن العربي وقائد استثنائي قدم لوطنه وللوطن العربي الكثير، وسموه حريص على استمرار اللحمة العربية والتواجد العربي في كافة المحافل الدولية.

دور

وقال عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضمنت معاني عديدة وسامية تعبر على الدور الإنساني الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في خدمة الوطن، وسموه يحمل هم وطنه وشعبه ويسعى لإسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات بعطائه المستمر.