حنيف القاسم: محمد بن زايد قائد استثنائي

ثمّن الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكريماً لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديراً لجهود سموه في نهضة الوطن ورعاية أبنائه في مختلف المجالات، مشيداً بعبقرية الفكرة واختيار زمانها ومكانها مما يعكس تميز القرار ورؤية القيادة الواعية.

وأكد القاسم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد استثنائي يساهم في صناعة المستقبل ويرسخ ثقافة التميز التي يتسم بها المجتمع الإماراتي وقياداته الواعية والمتابع لنشاطات سموه والأدوار المهمة والمؤثرة على كل الصعد محلياً وإقليمياً وعالمياً.