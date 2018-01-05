شرطة دبي تتسلم "بنتلي بينتايجا" من مجموعة الحبتور

تسلمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، سيارة بنتلي بينتايجا 2018 من مجموعة الحبتور للسيارات، لتضيفها إلى أسطول دوريات سياراتها الفارهة.

وتسلم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، السيارة من محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وتقدم اللواء المنصوري بالشكر إلى مجموعة الحبتور على جهودها في إبراز الدور الحضاري والكبير لشرطة دبي في خدمة المجتمع وإسعاد السياح والزائرين عبر أسطول السيارات الفارهة التي تتواجد بشكل يومي في الأماكن السياحية، مشيراً إلى أن ضم السيارة الجديدة لأسطول دوريات السيارات الفارهة لشرطة دبي يأتي تزامناً مع إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي هويتها المؤسسية الجديدة، حيث تحمل السيارة الخطوط والشعار الجديد لشرطة دبي، وتحمل أيضاً رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة " شكراً_محمد_بن_زايد".

من جانبه، أكد أحمد محمد الحبتور أن تسليم #شرطة_دبي السيارة يأتي بتوجيهات من والده بضرورة التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز الشراكة مع شرطة دبي ودعم جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن شرطة دبي ليست كأي شرطة على مستوى العالم، وأنها مميزة في تطورها وتقدمها في مختلف المجالات وتتعامل بحرفية في أفراد الجمهور ما جعلها نموذجاً يُحتذى في الرقي على مستوى العالم.

وحول مواصفات السيارة الجديدة، أوضح الملازم أول سيف سلطان الشامسي، رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية في إدارة الشرطة السياحية، أن سيارة بنتلي بينتايجا موديل 2018، تعتبر من السيارات الفارهة على مستوى العالم، وتتمع بقوة 600 حصان، وتمتلك محرك 12 أسطوانة على شكل حرف V مصنوع يدوياً بأيادي أعرق مهندسي السيارات في العالم بسعة 6 ليتر، ومزود بتيروبو مزدوج ومزودة بما يقارب كمبيوتر لضبط العمليات، وبرادار خاص للمسافات القريبة وآخر للمسافات البعيدة.