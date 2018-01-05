الشيخة فاطمة تتبرع بـ10 ملايين درهم لمشاريع «الهلال» التنموية

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تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بـ10 ملايين درهم لدعم مبادرات «الهلال الأحمر» الإنسانية ومشاريعها التنموية في عام زايد.

وتأتي هذه المكرمة مع تباشير عام زايد «2018» الذي أعلنت عنه قيادة الدولة الرشيدة تزامناً مع مئوية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمز الخير والعطاء. كما تأتي ضمن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في مناطق النزاعات والكوارث، والحد من تداعيات الفقر والجوع والمرض التي تهدد الملايين في العالم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهمية الدور الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مجالات التضامن الإنساني مع ضحايا النزاعات والكوارث في العالم.

وقال سموه إن هذه المكرمة تأتي ضمن مبادرات سموها الخيرية والإنسانية التي تعتبر إحدى العلامات المضيئة على طريق البذل والعطاء من أجل الضعفاء الذي مهدته سموها بالكثير من الإنجازات الإنسانية التي عملت على إسعاد المحرومين وتحسين حياة المستضعفين.

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