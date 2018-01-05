«أدنوك» تشارك في الحملة الوطنية

شاركت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مساء أمس في مبادرة «شكراً محمد بن زايد» تماشياً مع الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وعرضت «أدنوك» مساء امس مادة مصورة على واجهة المبنى الرئيسي للشركة تضمنت صوراً للأب المؤسس الشيخ زايــــد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه؛ وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.