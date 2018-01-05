استكمال ربط محطتي 2 و 3 في براكة بشبكة الكهرباء

حققت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حزمة من الإنجازات الهامة ضمن مراحل تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تتواصل بثبات ونجاح وذلك باستكمال وحدة «نقل الطاقة» في المحطتين الثالثة والرابعة وربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة، إضافة إلى تشغيل «محولات الطاقة الرئيسية»، و«محولات الطاقة الاحتياطية» ضمن مرافق المحطة الثانية في المشروع.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإنجازات المتتالية تؤكد استدامة عمليات التطوير القائمة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى معايير السلامة والجودة، حيث يعتبر تشغيل وحدة «نقل الطاقة» خطوة أساسية لاستكمال أعمال تجهيز محولات الطاقة الاحتياطية، واستعداداً لخضوع المحطتين الثالثة والرابعة لاختبارات الجودة والسلامة. كما أن تشغيل محولات الطاقة الرئيسية والاحتياطية في المحطة الثانية يعد مؤشراً لاستعداد المحطة لإنجاز اختبار الأداء الحراري.

وبهذا الصدد، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تعتبر هذه الانجازات نتاج العمل الوثيق مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، المقاول الرئيسي للمشروع والشريك في الإئتلاف المشترك، بالإضافة إلى المقاولين الثانويين وأبرزهم الشركة المشتركة بين هيونداي وسامسونغ وشركة سام جين».

وأضاف الحمادي: «تفخر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع جميع فرق العمل في هذا المشروع الوطني الطموح، ما يسهم في تعزيز الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال العمل في المحطتين الأولى والثانية في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية الجاري تنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة والأمان والجودة».

واختتم الحمادي: «تعكس هذه الإنجازات النوعية مدى التزامنا وعملنا الدؤوب والمستمر خلال مسيرة تطوير مشروع براكة، الذي رسخ مكانته كأكبر موقع مشروع للطاقة النووية السلمية على مستوى العالم من حيث بناء أربع محطات متطابقة في آن واحد، والذي وصلت نسبة إنجازه الكلية إلى أكثر من 85%».

انجازات

وجدير بالذكر، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تمثل مختلف مناحي البرنامج النووي السلمي الإماراتي وشركة «كيبكو» قد حققتا سلسلة من الإنجازات الهامة في محطات براكة الأربع لعام 2017، حيث تم تركيب البطانة الداخلية واستكمال صب الخرسانة لقبة المفاعل في المحطة الثالثة إلى جانب تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد .

60 % انجاز

يشار إلى أن الأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية تسير بثبات وأمان، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى أكثر من 60%، والمحطة الثالثة إلى أكثر من 79%، والثانية إلى أكثر من 90%، بينما تقترب المحطة الأولى من المرحلة النهائية للعمليات والاختبارات التشغيلية طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية. وستوفر محطات مشروع براكة الأربع عند تشغيلها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستحد المحطات الأربع من انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية الضارة بالبيئة كل عام.