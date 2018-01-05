حظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة فليفولاند الهولندية

استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤر لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في مملكة هولندا في مقاطعة فليفولاند، فقد قررت وزارة التغير المناخي والبيئة التالي:

حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مملكة هولندا.

وحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة من المقاطعة المصابة.

والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كل المقاطعات في مملكة هولندا.

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة: إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها، وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.