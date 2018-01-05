حمدان بن محمد: شكراً محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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وجّه سمو الشيخ حــــمدان بن محمد بن راشد آل مكتـــوم، ولي عهد دبي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجــــلس الوزراء حـــاكم دبي، رعاه الله، وصاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونشر سموه، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي«إنستغرام»، صورة تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدوناً: «#شكرا_محمد_بن_راشد #شكرا_محمد_بن_زايد».

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