الغفلي: بصمات محمد بن زايد واضحة في حياة الإماراتيين

رفع الدكتور سعيد عبد الله بن مطلق الغفلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهود سموه اللامحدودة في إعلاء صرح الوطن، وتعزيز النهضة الشاملة التي يشهدها في المجالات كافة، وحرصه على أن يعيش كل إماراتي مرفوع الهامة مصون الكرامة عزيز الجانب.

وقال الدكتور الغفلي، بمناسبة مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن بصمات سموه في مختلف المجالات جلية واضحة في حياة أبناء الإمارات على امتداد رقعة الوطن .