قراءة العدّادات عن بعد في 2019

كشف معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن قراءة الاستهلاك للماء والكهرباء سوف تصبح عن بعد بشكل كامل في المناطق التابعة للهيئة نهاية الربع الأول من 2019، فيما ستبدأ الهيئة المرحلة التجريبية في القراءات عن بعد سوف تطبق على كبار المستهلكين الصناعيين والتجاريين خلال الربع الثالث من العام الجاري، معلناً في الوقت انتهاء المعاملات الورقية التي تقدمها للهيئة للمتعاملين في يونيو المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش تكريم الفائزين بجائزة أوسمة التميز الوظيفي في دورتها الرابعة، وذلك لتميزهم وتفانيهم في مجال عملهم الذي نظمته الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أمس في فندق الانتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلين عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي، ولفيف من الإعلاميين، وموظفي الهيئة من مختلف المستويات.

وأقيم هذا الحفل دعماً لرؤية الهيئة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وروح الإبداع والجودة كثقافة متجددة بين الموظفين.

ويساهم هذا التكريم بتحفيز المتميزين على الارتقاء بأعلى مستويات الأداء، والسير قدماً مع مواصلة روح البذل والعطاء، وتعزيز التنافس الشريف تحت مظلّة روح التنافس بين العاملين، للارتقاء بأداء الهيئة وتطورها وتماشياً مع أحدث معايير التميز المؤسسي.

وألقى معالي سهيل محمد المزروعي كلمة هنأ فيها الفائزين وحث الموظفين على العمل الدؤوب والطموح الدائم للتميّز والارتقاء بخدمات المؤسسات الحكومية لتعزيز مكانة الدولة ضمن الدول الأكثر تطوراً وتميزاً في تقديم الخدمات الحكومية في العالم.

مشاركون

وقال معاليه أثناء الحفل عن أعداد المشاركين في الجائزة خلال الأربع دورات منذ تأسيس فكرة الجائزة، وأشاد بزيادة عدد المشاركين خلال كل دورة حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الأولى للعام 2014، 33 موظفاً، والعام 2015 بلغ عدد المشاركين 54 موظفاً، أما دورة العام 2016 فبلغ 79 موظفاً، وشهد العام 2017 زيادة كبيرة في العدد حيث وصل عدد المشاركين إلى 103 موظفين.

وركز معاليه على جائزة أوسمة التميز الوظيفي بحيث أن ازدياد عدد المشاركين على مدار الدورات الأربع يدل على الثقة والمصداقية التي حظيت بها الجائزة، وتأكيداً على التزام الهيئة بمعايير النزاهة فقد تم الاستعانة بمقيّمين خارجيين وفريق داخلي للتقييم مكون من 17 موظفا من موظفي الهيئة والذين تم تأهيلهم للقيام بعملية التقييم، هذا إضافة إلى لجنة تحكيم مشكلة من خبراء في مجال التميز .