«طرق دبي» تزيّن الجسور والشوارع ووسائل النقل بصور محمد بن زايد

صممت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لوحات و100 علم، تضمنت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه الشكر له إلى جانب هاشتاق # شكراً_ محمد _ بن _ زايد، حيث تم وضع لوحة كبيرة تحمل صور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على شارع الشيخ زايد، ولوحات رقمية على جسور شارع الشــيخ زايد، وأخرى إعلانية على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع بني ياس، إضافة إلى تزيين جسر قناة دبي المائية بشارع الشيخ زايد، وجميع اللوحات المروريـــة الذكية، وثلاث عبرات بالقناة المائية، وقاربين «فيري»، كما تم وضع اللوحة على جميع شاشات المترو والترام والحافلات، فضلاً عن تزيين اللوحات الرقمية داخل المبنى، ومــــراكز إســـعاد المتعاملين التابعة لها.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن استجابتها لدعـــــوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، «شكراً محمد بن زايد»، تأتي في إطار حـــرصها على مشاركتها في المبادرات الوطنية، والتي تعكس أصالة شعب الإمارات وانتمائه لقيادته الرشيدة.