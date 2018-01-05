أمينة الطاير: ولي عهد أبوظبي منهجية وطن وفخر أمة

ثمنت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبينة أن هذه المبادرة منهجية وطن وفخر أمة.

وقالت في تصريح لها: إن «كل سطورنا وكلماتنا تعجز عن الوفاء بحق فارس ومعلم للأجيال وعنوان وطني ومنهجية مسيرة واستدامة».

واعتبرت هذه الرسالة التاريخية سابقة، مؤكدة«هذه الرسالة تتزامن مع تواريخ وطنية وأعوام خير».