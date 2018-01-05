سامي قرقاش: دليل التكامل والتآلف بين قيادات الوطن

قال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مكانها وتوقيتها المناسب يدل على روح التكامل والتآلف والتقدير بين قيادات الوطن.

ولفت قرقاش إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تخرج من مدرسة المغفور له الشيخ زايد مؤسس دولة الاتحاد لازمه وأخذ منه وتخرج على يديه، وحاز صفاته خَلقاً وخُلقاً.

وبين أن سموه صاحب رؤية ثاقبة، وفي الوقت نفسه آية من آيات الله في التواضع والحنان.

في إحدى يديه الحزم وفي الأخرى الأمل، قائد ملهم ومحبوب من أبناء الإمارات والوطن العربي يستحق مع الشكر أكثر من ذلك الدعاء والطاعة والدعم.