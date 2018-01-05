عبدالله آل حامد: سموه جعل الإمارات فخراً

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي أن مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» خير مثال على وحدة البلاد قيادة وشعبا في ظل قادة أحبوا هذه الأرض وهذا الشعب فقادوا دولة الإمارات نحو التميز والنجاح.

وقال «علينا تأكيد الوفاء والولاء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة بالعمل الدؤوب كل من موقعه لرفعة بلادنا ودوام أمانها واستقرارها.. ولمن قاد جهودا للتطوير والتغيير والتجديد وقدم جهده ووقته عبر سنوات طويلة تحمل لنا الرخاء والأمان هو أول من نشكره على تفانيه وقيادته وإلهامه لأبناء شعبه.. واليوم نقول له «شكراً محمد بن زايد» على الخير والعطاء فالعبارات تعجز أن تفي سموه حقه لأنه جعل الإمارات فخر كل مواطن».