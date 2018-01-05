أحمد المزروعي: محمد بن زايد خريج مدرسة باني النهضة

قال الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن شعب الإمارات محظوظ جداً بالقيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في ظل وجود قائدين فذين هما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن «رسائل الشكر مهما بلغت فلن تفي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حقه»، مشيراً إلى أن سموه «تخرج في مدرسة باني نهضتنا ومؤسس دولتنا العتيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فاقتفى سموه أثر رؤيته التنموية التي نعيش نجاحاتها وشغفه الكبير بحب الإمارات وحرصه الدائم على البذل والعطاء ونشر الخير في مشارق الأرض ومغاربها فتشرب سموه مناقبه، ونهل من معين شهامته وطيبته وأصالته حتى صار فينا ولنا زايد».

وقال في سياق توجيه خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد «أنت فينا الأب والأخ والصديق.. شامخ بشموخ إماراتنا، وجعلت السعادة عنواناً لنا ولدولتنا».