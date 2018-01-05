سالم الموسى: رسّخ لنا مكانة مرموقة بين الأمم

توجه سالم أحمد الموسى، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «مشاريع سالم أحمد الموسى» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتهنئة في ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، حيث شهدت الإمارة على يديه مسيرة تنموية شاملة وإنجازات كبيرة رسخت دبي من خلالها مكانتها العالمية الرائدة في شتى المجالات.

وقال الموسى: «تماشياً مع توجيهات سموه، نتوجّه بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما قدّمه من أجل الوطن وما وفّره لأبناء دولتنا من عيشٍ كريم ورسخ لنا مكانة مرموقة بين الأمم، ويسعدني أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كل جهد بذله مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات في سبيل جعل دولتنا في مقدمة دول العالم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وجعلها مقراً للأمن والأمان والاستقرار لأبنائها والمقيمين على أرضها».

وتابع: «نشكرهم على احتضانهم وتقديرهم للآباء والأمهات».