شرطة دبي تطلق الهوية المؤسسية الجديدة

أطلق اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مبنى القيادة العامة، الهوية المؤسسية الجديدة القائمة على ثلاثة مبادئ (الأمن والتواصل والابتكار) بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والموظفين، تنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي.

وبدأت فعالية إطلاق الهوية المؤسسية برفع اللواء المري علم شرطة دبي الحامل للشعار الجديد للقوة على السارية الرئيسية أمام مبنى القيادة العامة بعد إنزال العلم القديم بوقت متزامن مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمخافر.

ودشن اللواء المري الشعار الجديد لشرطة دبي الذي تم تصميمه بصورة تعكس قيم ومبادئ شرطة دبي، ومكون من الأغصان والأمواج والقارب، وتشكل الأغصان في الشعار دائرة تحيط بالقارب والأمواج الهادئة وتمثل الأمن والأمان الذي يحيط بالمجتمع، ويشير القارب إلى الخير والنماء والعطاء، في أجواء آمنة وادعة لتحقيق القيم الراقية التي تسعى شرطة دبي لتحقيقها، فيما تم تغيير الأمواج المتضاربة في الشعار القديم إلى أمواج هادئة لتعكس بيئة آمنة تغمرها السعادة وتتميز بالابتكار، وتم تبسيط القارب والشراع في الشعار للمزيد من الوضوح وتم تغيير عمود السارية مقارنة مع الشعار القديم ليصبح مستقيماً.

وشهد الشعار الجديد حذف «قاعدة شعار شرطة دبي» للدلالة على أن شرطة دبي أصبحت علامة فارقة بين المؤسسات الأمنية على مستوى العالم بأدائها وتميزها وتعاونها في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة.

وعقب ذلك، دشن اللواء المري التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي بالهوية المؤسسية الجديدة وذلك في استقبال مبنى القيادة العامة الرئيسي، حيث استمع إلى شرح حول التغيرات الجديدة في تطبيق شرطة دبي والموقع الإلكتروني وانعكاس الهوية المؤسساتية الجديدة.

وقال المري إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي يأتي تنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي، مضيفاً إن الهوية المؤسسية الجديدة تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، وتواكب خطة حكومة دبي 2021، والرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071، وتعكس 3 قيم تسعى شرطة دبي إلى تعزيزها عند أفراد الجمهور وصولاً إلى إسعادهم، وتتمثل في: «الابتكار» وذلك عبر تطوير خدمات متميزة ومستقبلية لتنعكس إيجاباً على كافة المجتمع، و«الأمن» لحماية أمن إمارة دبي واستخدام القوة الناعمة في المعاملة مع الناس، و«التواصل» عبر التواصل الإنساني مع الجمهور، وهذه القيم الثلاث تهدف إلى بناء مجتمع آمن وسعيد.

حملة تسويقية

إلى ذلك أكد العقيد الدكتور أحمد محمد السعدي، مدير إدارة السمعة والشراكة المؤسسية، رئيس فريق الهوية المؤسسية، أن شرطة دبي باشرت بعد إطلاق القائد العام للهوية المؤسسية تنفيذ فعاليات تسويقية تستهدف تعريف مختلف أفراد الجمهور بالهوية الجديدة، مؤكداً أن فعاليات التعريف بالهوية المؤسسية تضمن تنظيم مجموعة مسيرات من قبل مراكز الشرطة، أمس، حيث نظم مركز شرطة المرقبات مسيرة في منطقة الممزر تبدأ من استراحة الصيادين على امتدادا شارع الخليج إلى منزال القوارب، ونظم مركز شرطة نايف مسيرة في منطقة الاختصاص، ونظم مركز شرطة الراشدية مسيرة من شارع الرباط إلى منطقة الفستيفال سيتي وتوجهت إلى منطقة مردف نحو «مردف سيتي سنتر».

وأشار إلى أن مركز شرطة البرشاء نظم مسيرة في جزيرة النخلة من فندق ريكسوس مروراً بفندق أتلانتس إلى فندقي جميرا وزعبيل سراي، فيما نظم مركز شرطة البرشاء مسيرة تعريفية بالهوية المؤسسية في منطقة «جي بي أر» من دوار ريتز كالرتون إلى فندق سوفوتيل.

وبين أن مركز شرطة جبل علي نظم مسيرة في منطقة الحدائق، من منطقة مركز شرطة جبل علي إلى نقطة الحدائق بجانب مركز ابن بطوطة التجاري، وأقيمت 3 مسيرات من اختصاص مركز شرطة بر دبي في منطقة «الستي ووك». وأكد أن الفعاليات تضم مسيرات مائية تمتد لـ 3 أيام ( 4 -6 يناير)، وتبدأ من ضفاف خور دبي وصولاً إلى الجسر العائم، وأخرى من منطقة جميرا الرابعة إلى المرسى، وواحدة في القناة المائية.

فعاليات

أشار العقيد الدكتور أحمد محمد السعدي، مدير إدارة السمعة والشراكة المؤسسية، رئيس فريق الهوية المؤسسية إلى أن إطلاق الهوية المؤسسية سيشمل أيضاً فعاليات في المراكز التجارية والأماكن العامة في دبي من 4 - 9 يناير، وذلك في «إمارات مول»، و«مردف سيتي سنتر» ومنطقة «جي بي أر» و«منطقة لامير»، من خلال منصات خاصة بشرطة دبي تُعرف المتسوقين على الهوية المؤسسية الجديدة.