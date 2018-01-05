علي النعيمي: شكراً محمد بن زايد قائد العطاء والإنسانية

قال علي عيسى النعيمي مدير عام «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» نفخر بأن ننضم إلى الحملة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنتوجه بجزيل الشكر إلى قائد العطاء والإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولا يسعنا اليوم سوى أن نقول «شكراً محمد بن زايد» لكونك القدوة والمثل في حب الوطن والبطولة والبذل والتضحية والفداء في سبيله. شكراً على ما زرعته وتزرعه في نفوسنا من قيم سامية مستقاة من إرث الخير والعطاء، الذي تركه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،.

شكراً على ما قدمته وتقدّمه من مآثر ترسم لنا الطريق للمضي قدماً نحو صنع واستشراف المستقبل. ونودّ في «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» أن نجدد العهد على السير على نهج زايد المتجسد اليوم في قيادتنا الرشيدة، سعياً وراء الوصول بدولتنا إلى مصاف الأفضل والأسعد والأكثر تقدّماً في العالم.