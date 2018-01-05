مواطنون: شكراً قائدنا وقدوتنا

قال مواطنون إن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعكس حجم المحبة والأخوة والوفاء ما بين قادة الدولة، مشيرين إلى أن توجيهات سموه بتوجيه كلمة شكر إلى فئة من فئات المجتمع في ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، تجسد إخلاصه لأبناء شعبه ولوطنه ولإخوانه أصحاب السمو الشيوخ.

كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أن سموه قائد وقدوة أعطى الوطن والمواطن الكثير من أجل أن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأنه يستحق من الجميع توجيه كلمة شكر وولاء له في هذه المناسبة.

راعي المسيرة

وقال المحامي راشد بن سويدان: «شكراً قائدي... شكراً قدوتي.. شكراً محمد بن زايد أسد الدولة، راعي مسيرة الاتحاد، وحامي حماها، زرعت في شعبك الثقة والعز، ورفعت رؤوسنا عالياً، فأنت القدوة التي نقتدي بها، والسند الذي نستند عليه، تبات الليل ساهراً لتقر عين شعبك، تخط لهم خط الثبات ليصلوا إلى أعلى المراتب، خذلت الطامعين رغم أنوفهم، ونصرت الضعيف لحياة كان يحلم بها».

وأضاف: «بو خالد نِعم الأب والوالد والأخ والصديق والسند، ونِعم المثل الذي نتمنى أن يمتثل به أبناؤنا، ولا تعلم يا أسد الدولة كم يحبك شعبك، فأنت قرة عيننا، ونحن لك جنود وعصاك التي لا تعصيك، مستعدون للتضحية من أجل هذا الوطن الغالي من أجل رئيس الدولة وقاداتنا من أجل هذا الشعب الوافي.. شكراً يا والدنا».

فخر بالانتماء

وقال طارق سيف: «شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يا من جعلتنا ‏نفخر بأننا إماراتيون، ونعيش تحت كنف قيادة حكيمة أعطت الوطن والمواطن الكثير من أجل أن ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار، شكراً بو خالد لأنك جعلتنا أسعد أسرة في العالم، بكل ما قدمته لنا من أجل أن تجعل المجتمع الإماراتي أفضل مجتمع وأسعد شعب في العالم». ‏وأضاف: «شكراً ‏بو خالد لكل ما قدمته لشباب الوطن وللأجيال القادمة، شكراً على الأمن والأمان الذي نشعر به بفضل متابعتك وتوجيهاتك الدائمة، شكراً لوفائك لوطنك ولأبناء شعبك، وشكراً لأنك منحتنا جل وقتك واهتمامك من أجل هذا الوطن العظيم الذي صار مضرب مثل في التقدم والازدهار والسعادة والتسامح».

تواضع وإخلاص

من جانبه قال محمد الكمزاري إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص ذكرى توليه الحكم في الإمارة لتوجيه كلمة شكر إلى فئة من فئات المجتمع «اعترافاً بالفضل لهم وعرفاناً بجهودهم في خدمة الوطن والمواطن»، تعكس تواضع سموه وإخلاصه لأبناء شعبه ولوطنه ولإخوانه أصحاب السمو الشيوخ، بعيداً عن مظاهر البذخ والمغالاة.

وأضاف: «كعادة سموه في مثل هذه المناسبة من كل عام، فإنه يحث على توجيه كلمات الشكر إلى الفئات والأفراد المستحقين الذين كانت لهم بصمة واضحة في رفعة وتقدم واستقرار الإمارات، وها هو اليوم يعلن عن حملة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دوره في رفعة الوطن، ليضرب مثالاً رائعاً في الوطنية والولاء. وهذا ما يجعل من سموه قدوةً لجميع أبناء الوطن». وتابع: «من دواعي الفخر في هذا الوطن أن نرى قادتنا العظماء متكاتفين معاً كالبنيان المرصوص لتحقيق كل ما يصبو إليه أبناء الوطن ولحماية الدولة والحفاظ عليها من كل شر».

وتقدم الكمزاري بخالص التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مرور اثني عشر عاماً من الرخاء منذ توليه الحكم، مؤكداً «ونحن ننضم إلى حملة سموه ونتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مساعيه وإنجازاته التي جعلت من الإمارات ما هي عليه الآن».