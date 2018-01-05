سيف بن زايد: شكراً للقائدين

وجّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونشر سموه، عبر حسابه في «تويتر»، فيديو تضمن لقطات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حضور سموهما فعاليات ومناسبات وطنية، ودوّن سموه:

شكراً سمو القائدين

لي شيدت ذرعانها

دولة فخر دنيا ودين

تبت يدا عدوانها

شكراً كثر طيب الجبين

اللي نضح من شانها