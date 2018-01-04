"طرق دبي" تزيّن الجسور والشوارع ووسائل النقل بصور محمد بن زايد

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السنوية لتولي الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي.

قامت هيئة الطرق والمواصلات بتصميم لوحات و100 علم، تضمنت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جانب هاشتاق # شكرا_ محمد _ بن _ زايد، حيث تم وضع لوحة كبيرة تحمل صور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على شارع الشيخ زايد، ولوحات رقمية على جسور شارع الشيخ زايد، وأخرى إعلانية على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع بني ياس، إضافة إلى تزيين جسر قناة دبي المائية بشارع الشيخ زايد، وجميع اللوحات المرورية الذكية، وثلاث عبرات بالقناة المائية، وقاربي "فيري".

كما تم وضع اللوحة على جميع شاشات المترو والترام والحافلات، فضلاُ عن تزيين اللوحات الرقمية داخل المبنى، ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن استجابتها لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "شكرا محمد بن زايد"، تأتي في إطار حرصها على مشاركتها في المبادرات الوطنية، والتي تعكس أصالة شعب الإمارات وانتمائه لقيادته الرشيدة.