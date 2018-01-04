توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق.



حركة الرياح ..جنوبية غربية - شمالية غربية / 12 - 26 / 32 كم / ساعة بوجه عام.

حالة البحر .. خفيف - متوسط الموج. .. وارتفاع الموج من 1 - 2 / 3 أقدام قرب الساحل، ومن 2 - 4 / 5 أقدام في العمق وأعلى مد عند الساعة 14:56 وأدنى جزر عند الساعة 08:47.



درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 24 18 80 35

دبي 24 20 75 30

الشارقة 25 17 80 30

عجمان 24 17 80 25

أم القيوين 24 15 85 30

رأس الخيمة 25 15 85 30

الفجيرة 26 19 70 30

العين 24 15 80 30

ليوا 25 12 90 30

الرويس 23 14 85 40

السلع 24 14 85 35

دلما 23 15 80 45

طنب الصغرى 22 16 85 40

طنب الكبرى 22 16 85 40

أبوموسى 22 16 85 45