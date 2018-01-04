اللواء المري يطلق الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي

تنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي، أطلق اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مبنى القيادة العامة، الهوية المؤسسية الجديدة القائمة على ثلاثة مبادئ (الأمن والتواصل والابتكار) بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والموظفين.

وبدأت فعالية إطلاق الهوية المؤسسية برفع سعادة اللواء المري علم شرطة دبي الحامل للشعار الجديدة للقوة على السارية الرئيسية أمام مبنى القيادة العامة بعد إنزال العلم القديم بوقت متزامن مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمخافر.

الشعار الجديد

ودشن اللواء المري الشعار الجديدة لشرطة دبي الذي تم تصميمه بصورة تعكس قيم ومبادئ شرطة دبي، ومكون من الأغصان والأمواج والقارب، وتشكل الأغصان في الشعار دائرة تحيط بالقارب والأمواج الهادئة وتمثل الأمن والأمان الذي يحيط بالمجتمع، ويشير القارب إلى الخير والنماء والعطاء، في أجواء آمنة وادعة لتحقيق القيم الراقية التي نسعى شرطة دبي لتحقيقها، فيما تم تغيير الأمواج المتضاربة في الشعار القديم الى أمواج هادئة لتعكس بيئة آمنة تغمرها السعادة وتتميز بالابتكار، وتم تبسيط القارب والشراع في الشعار للمزيد من الوضوح و تم تغيير عمود السارية مقارنة مع الشعار القديم ليصبح مستقيماً.

وشهد الشعار الجديد حذف "قاعدة شعار شرطة دبي" للدلالة على أن شرطة دبي أصبحت علامة فارقة بين المؤسسات الأمنية على مستوى العالم بأدائها وتميزها وتعاونها في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة.

التطبيق الذكي والموقع

وعقب ذلك، دشن اللواء المري التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي بالهوية المؤسسية الجديدة وذلك في استقبال مبنى القيادة العامة الرئيسي، حيث استمع إلى شرح حول التغيرات الجديدة في تطبيق شرطة دبي والموقع الإلكتروني وانعكاس الهوية المؤسساتية الجديدة.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي يأتي تنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي، مضيفاً أن الهوية المؤسسية الجديدة تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، وتواكب خطة حكومة دبي 2021، والرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071، وتعكس 3 قيم تسعى شرطة دبي إلى تعزيزها عند أفراد الجمهور وصولاً إلى إسعادهم، وتتثمل في: "الابتكار" وذلك عبر تطوير خدمات متميزة ومستقبلية لتنعكس إيجاباً على كافة المجتمع، و"الأمن" لحماية أمن إمارة دبي واستخدام القوة الناعمة في المعاملة مع الناس، و"التواصل" عبر التواصل الإنساني مع الجمهور، وهذه القيم الثلاث تهدف إلى بناء مجتمع آمن وسعيد.

بدء الحملة التسويقية

إلى ذلك أكد العقيد الدكتور أحمد محمد السعدي، مدير إدارة السمعة والشراكة المؤسسية، رئيس فريق الهوية المؤسسية، أن شرطة دبي باشرت بعد إطلاق سعادة القائد العام للهوية المؤسسية تنفيذ فعاليات تسويقية تستهدف تعريف مختلف أفراد الجمهور بالهوية الجديدة، مؤكداً أن فعاليات التعريف بالهوية المؤسسية سيتضمن تنظيم مجموعة من المسيرات من قبل مراكز الشرطة اليوم الخميس، حيث سينظم مركز شرطة المرقبات مسيرة في منطقة الممزر تبدأ من استراحة الصيادين على امتدادا شارع الخليج إلى منزال القوارب، فيما سينظم مركز شرطة نايف مسيرة في منطقة الاختصاص، وسينظم مركز شرطة الراشدية مسيرة تنطلق من شارع الرباط إلى منطقة الفستيفال سيتي ثم تتوجه إلى منطقة مردف نحو "مردف سيتي سنتر".

وأشار اللواء المري إلى أن مركز شرطة البرشاء سينظم مسيرة في جزيرة النخلة وستنطلق من فندق ريكسوس مروراً بفندق اتلانتس إلى فندقي جميرا وزعبيل سراي، فيما سينظم مركز شرطة البرشاء مسيرة تعريفية بالهوية المؤسسية في منطقة " جي بي أر" وستنطلق من دوار ريتز كالرتون إلى فندق سوفوتيل.

وبين أن مركز شرطة جبل علي سينظم مسيرة في منطقة الحدائق وستنطلق من منطقة مركز شرطة جبل علي إلى نقطة الحدائق بجانب مركز ابن بطوطة التجاري، فيما ستكون هناك 3 مسيرات من اختصاص مركز شرطة بر دبي في منطقة "الستي ووك" وستنطلق من مواقف الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ إلى منطقة الاستراحة ما بين السيتي ووك الجديد والقديم، والثانية في منطقة برج خليفة عند مدخل النافورة، فيما الثالثة ستنطلق من شارع جميرا وتحديداً عند سارية العلم والاستراحة عند مواقف بلدية أم سقيم وصولاً إلى برج العرب والعودة.

وأكد أن الفعاليات ستضمن أيضاً 3 مسيرات مائية تمتد على مدار 3 أيام ( 4-6 يناير)، الأولى ستكون ( اليوم الخميس) وتبدأ من ضفاف خور دبي وصولاً إلى الجسر العائم، فيما الثانية ستكون في يوم الجمعة وتبدأ من منطقة جميرا الرابعة إلى المرسى، فيما الثالثة ستكون يوم السبت المقبل في القناة المائية، وسيتم تنفيذ كافة المسيرات من الساعة الثالثة ظهراً إلى الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وأشار إلى أن إطلاق الهوية المؤسسية سيشمل أيضاً فعاليات في المراكز التجارية والأماكن العامة في دبي من تاريخ 4 - 9 من يناير، وذلك في "إمارات مول"، و"مردف سيتي سنتر" ومنطقة "جي بي أر" و"منطقة لامير"، من خلال منصات خاصة بشرطة دبي تُعرف المتسوقين على الهوية المؤسسية الجديدة.