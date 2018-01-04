محمد النعيمي: شكراً لتطوير المسيرة التعليمية

ثمّن محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تطوير المسيرة التعليمية، وقال: «شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كل ما قدمه لأبناء الإمارات، شكراً لتطوير المسيرة التعليميّة في وطننا الغالي، ورفد الإمارات بالمزيد من الأفكار المبتكرة والخلاقة، شكراً على جهودكم في الحفاظ على أمن دولة الإمارات واستقرارها، شكراً لتعزيز المنظومة التعليمية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وإلهام شباب الإمارات ملامح مستقبل مشرق ينتظر دولتنا الحبيبة والأجيال القادمة بإذن الله».

وأضاف: «نحن في الحقيقة محظوظون بقياداتنا الرشيدة».