جمال الحوسني: مصدر قوة الوطن وفخره

أكد الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصدر قوة الوطن وفخره.

وأشاد بمبادرة «شكراً محمـــــد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمـــو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوجيه رسالة شكر إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال إن هذه المبادرة تعبر عن حب وتقدير وعرفان أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف: نعاهد القيادة الرشيدة على التفاف الجميع خلف سموه، الحصن الحصين للوطن، بما يجعلنا نواجه كل التحديات بقوة وحزم، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصية استثنائية فذة لها مكانة غالية وكبيرة في قلوبنا جميعاً في دولة الإمـــــارات العربية المتحدة وخارج الإمـــــارات، وأنه امتداد لزايــــــد الخيــــر، الأب والقدوة والقائد الملهم، يسير على نهجه في القيادة والحكم والحكمة والقرب من الناس والانفتاح عليهم.