محمد الضنحاني: شكراً لبذل الوقت لرفعة الإمارات

أشاد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة بالمبادرة الطيبة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتوجيه الشكر إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على خدمات سموه الجليلة التي قدمها للوطن والمواطنين باعتباره محوراً أساسياً من محاور القيادة الرشيدة.

وقال الضنحاني: «عندما أتحدث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أقف عاجزاً وحائراً بماذا أبدأ من كلمات تليق بمقامه الرفيع، وأعلم أن هذا الرجل النبيل لا يحب الإطراء والمديح ولكنها كلمة حق يجب أن تُقال في رجل بذلَ منذ سنين طويلة ولا يزال الكثير من وقته وجهده لرفعة الإمارات».