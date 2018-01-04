بلال البدور: محمد بن زايد قائد ملهم

قال الكاتب والشاعر والباحث بلال البدور سفير الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية سابقاً، ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة: لا يعرف قدر العظماء إلا العظماء، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رمزان من رموز العطاء والإنسانية.

وتابع البدور: لقد استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القائد الملهم وصاحب التوجيهات الحكيمة أن يسجل للإمارات سجلاً فريداً في التعامـــل الإنساني والحضاري بما قدمه لشعب الإمارات والأمة العربية، فهو نموذج يحتذى به ومثال للقيادة التي وهبت حياتها لشعبها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والرفاهية.

وبين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعتبر رمز الإنسانية والتواضع وصاحب الرؤية الثاقبة، فنجده حاضراً في صنـــع القرار السياسي وبناء العلاقات الدولية وفي مواساة الصغير والكبير وفي تحقيق أمنيات شعب الإمارات وحرصه على سعادة المواطنين، فسموه خير قدوة للشباب في القيادة والعمل في خدمة الوطن، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اللــه».