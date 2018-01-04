رياضيون: محمد بن زايد نموذج في القيادة والحكمة محلياً وعالمياً

تواصل تفاعل رياضيين مع حملة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيدين بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على كل المستويات الإقليمية والدولية، ما أكسب دولتنا تقدير العالم.

وأكدوا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نموذج في القيادة والحكمة محلياً وعالمياً، وباعث النجاح وقائد الإنجازات وملهم الأجيال.

رسالة

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، أن الحملة الوطنية التي أطلقها راعي المبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر رسالته القلبية الأخوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحمل الكثير من القيم النبيلة السامية من فارس العرب الذي عودنا دائماً على تلك الرؤية الثاقبة والأفكار الصادقة النبيلة.

وأضاف: «جسدت تلك الرسالة عنواناً للتقدير المتميز للجهد الذي ظل يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في صمت، وهو الدرب نفسه الذي سطره حكيم العرب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على المستويات الإقليمية والدولية كافة، مما أكسب دولتنا تقدير العالم دون استثناء، وهي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف قارات العالم».

وقال أسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية: «لو جمعنا كل كلمات المدح والإطراء لم ولن تفي بالمكانة التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قلوبنا جميعاً، نحن أبناء دولتنا الحبيبة والمقيمين على أرضها».

وأكد الشعفار أن حملة «شكراً محمد بن زايد» هي تعبير صادق عن العرفان من قائد ومعلم وقدوة لقائد عظيم بمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعكس تلاحم القيادة بالأهداف المشتركة التي تؤكد أن الإمارات تمثل البيت المتوحد ولاءً وانتماءً.

جهود

وأثنى محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شتى مجالات الحياة، وقال: «إن إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تنم عن عمق أواصر الأخوة بين شيوخنا الكرام».