رئيس المحكمة الاتحادية: الحملة تعكس حكمة قيادتنا

أكد المستشار محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تعكس صدق وحكمة ورؤية قيادتنا الواعية والرشيدة وأواصر الأخوة القوية والإيثار التي يقدمها قادة الإمارات للعالم والمشاعر التي تعد نموذجا لوشائج المحبة بين صناع نهضة الإمارات.

وأوضح محمد بن حمد البادي أن نهج العرفان بالفضل ليس غريبا على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكومة دولة الإمارات التي تميزت بالشفافية وثقافة الحوار المفتوح مع أبنائها وبناتها.