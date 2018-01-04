نهج محمد بن زايد رسّخ ريادة الإمارات العالمية

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسّخ ريادة الإمارات العالمية، وأشادوا بالإنجازات التي يتم تحقيقها يوماً بعد يوم للوصول بالدولة إلى المركز الأول في مختلف المجالات، مؤكدين أن الإمارات، بوجود قادة أثبتوا تميز نموذجهم القيادي، باتت اسماً مرموقاً للدول التي تصنع مستقبلها بثبات بحكمة قادتها وعزيمة أبنائها.

روح العطاء

ووجّه المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على عطائه وقيادته لوطنه وأمته.

كما وجّه رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على عطائه وقيادته لوطنه وأمته. وقال الكعبي: «شكراً لك سيدي، فقد علمتنا قيمة الانتماء للوطن، شكراً لك سيدي، فقد زرعت فينا روح العطاء والبذل والتفاني في خدمة الوطن، شكراً لك سيدي، فقد ضربت لنا أروع الأمثلة في الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار، شكراً لك سيدي، فقد أنرت بصيرتنا نحو المستقبل، وأرشدتنا بأفعالك كيف نبني حاضرنا على قيم التسامح والتعاون والخير».

نموذج يحتذى به

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «في هذه المناسبة، نبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم جلوسه وتوليه مقاليد حكم إمارة دبي، التي أصبحت في ظل قيادته الرشيدة محط أنظار العالم، ونموذجاً يحتذى به في التميّز والريادة في مختلف المجالات».

وتابع قائلاً: «انطلاقاً من توجيهات سموه، فإنني باسمي وباسم كل موظّفي دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ضوء إنجازاته العظيمة، ونظير ما قدّمه ويقدمه لرفعة شأن دولة الإمارات وسعادة شعبها، وحرصه الدائم على تربية جنود الإمارات البواسل الذين لا يدّخرون جهداً في الذود عن حمى الوطن بكل غالٍ ونفيس».

تقدير وعرفان

ومن جانبه، لفت ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن حملة «شكراً محمد زايد» تشكّل مناسبة مثالية لشكر من وهب حياته لخدمة وطنه وأبنائه، معتبراً أن ما يميز دولة الإمارات وجود لحمة حقيقية بين الشعب والقيادة، وتناغم في الأهداف والأولويات، معتبراً أن الإمارات، بوجود قادة أثبتوا تميز نموذجهم القيادي، باتت اسماً مرموقاً للدول التي تصنع مستقبلها بثبات بحكمة قادتها وعزيمة أبنائها.

إنجازات

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إيماناً بحكمة وبلاغة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعيش اليوم أجمل عام، يحتفل بمسيرة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونرى امتداداً له في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلذا يجب علينا الشكر لكل ما قدمه لنا سموه من إنجازات تخدم الوطن والمواطن».

رؤية مشتركة

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران بشركة مبادلة للاستثمار، إن قيادتنا الرشيدة تواصل يوماً بعد آخر تجسيد أرقى القيم الإنسانية فعلاً وقولاً، لترسم لأبناء الوطن الغالي مسيرة التقدم والازدهار، ولتوطد مكانة الإمارات الريادية العالمية، ليس على مستوى النهضة التقنية والعمرانية فحسب، بل ريادتها كنموذج فريد للحوكمة الرشيدة والتفاعل الإيجابي الخلّاق بين كل قادتها، لتحقيق هدف، ورؤية مشتركة تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة لشعبها وسكانها، ولنشر الازدهار والسلام على أكبر بقعة ممكنة من عالمنا.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسم برؤيته السديدة مستقبل وطننا القائم على كوادر وطنية متميزة قادرة على بناء اقتصاد مبنيّ على المعرفة والابتكار والتميز، بحيث نحتفل بآخر برميل نفط مع مئوية الإمارات.

تلاحم حقيقي

وبدوره، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «نرفع أسمى آيات شكرنا وعظيم تقديرنا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهود سموه لتحقيق السعادة لأبنائه المواطنين في جميع المجالات، وحرصه على إعلاء شأن الوطن ورفعة وعزة الإمارات».

مشاعر صادقة

وأكد خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تخصص احتفالات الإمارات هذا العام بذكرى تولي سموه مقاليد الحكم بإمارة دبي، للتعبير عن الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعكس بصدق حكمة ورؤية قيادتنا الواعية والرشيدة، وأواصر الأخوة القوية والإيثار، التي يقدمها قادة الإمــارات للعالم، والمشاعر الصادقة التي تعد نموذجاً لوشائج المحبة التي تربط بين صناع نهضة الإمارات وعزها ومصدر فخرها.

مثال للقيادة

وأشار خالد محمد الجاسم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثالٌ للقيادة التي وهبت حياتها لشعبها لتحقيق الأهداف التنموية والرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

وأضاف الجاسم: «يملؤنا الفرح ونحن نرى ما تتمتع به دولتنا من تلاحم ومحبة بين قادتنا، لنمضي جميعاً في مسيرة البناء والعمل مع دخول عام 2018، (عام زايد)، وكلنا إيمان وعزيمة على أن نحقق المزيد من الإنجازات، بفضل الدعم الذي نلقاه من قادتنا».

التنمية المستدامة

وبدوره، قال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»: «نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

لقد حققت إمارة دبي ودولة الإمارات، بفضل رؤية سموه الحكيمة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدماً كبيراً في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة، لتصبح واحدة من الدول المتقدمة في العالم.

ونود بهذه المناسبة الاحتفالية التي تحمل شعار «شكراً محمد بن زايد» أن نعرب عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكريس حياته لخدمة وطنه وضمان سعادة المواطنين».

إنجازات كبيرة

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «نتقدم، بمناسبة احتفالات هذا العام، بالذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في إمارة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه على مرور اثني عشر عاماً من قيادته أمور الحكم في دبي، حققت خلالها الإمارة إنجازات كبيرة في المجالات كافة، وأسست لأرضية تشجع وتدعم الابتكار والإبداع، وتحفز النمو والتنمية».

ونود أن نعبّر عن دعمنا الكامل لحملة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الوطنية، لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمآثره في خدمة وطنه وسعيه الدؤوب لإسعاد شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، حيث نحرص في هذا المقام على توجيه التحية لسمو ولي عهد أبوظبي على قيادته الحكيمة، وتفانيه في العمل على رفعة دولة الإمارات وتطورها وازدهارها.

جهود وتضحيات

وبدوره، قال عبد الفتاح شرف، المدير العام للمجموعة، والرئيس التنفيذي للإمارات العربية المتحدة، ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «التاريخ دائماً يخلّد العظماء، وسيكتب على صفحاته بحروف من نور كل ما قام ويقوم به كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من جهود وتضحيات عظيمة وعمل دؤوب لا ينقطع نهاراً أو ليلاً، من أجل رفعة دولتنا، لتكون دائماً قوية راسخة وشامخة، متسلحين بقيم ورثوها من مدرسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم».

رمز قيادي

من جانبه. قال أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «رسالة الشكر التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هي أحد عناوين العـــرفان بالشخصية القيادية، وأثرها الذي يمارسه كل يوم الشيخ محمد بن زايد».

وأضاف آل رحمة: «يعتبر صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رمزاً قـــيادياً، ليس لدولة الإمارات فقط، إنما للعالم العربي والعالم المتقدم، ومن الواجب علينا، نحن شعب الإمارات، ومن يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يقابل هذا الدور المميز لصاحب السمو بالعرفان وبالانخراط في خطط الدولة واستراتيجية الدولة في رفعة الإنسان نفسه، اليوم هذا الإبداع القيادي لصاحب السمو يجب أن يكون حافزاً للجميع ومدرسة للجميع».

الطاقة الإيجابية

وقال فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي لـ«المصرف»: «شكراً سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإن كانت كلمات الشكر مهما بلغت فصاحتها أعجز من أن توفيك حقك.

فمنك نستمد الطاقة الإيجابية والإلهام للابتكار والإبداع والتحفيز إلى التميز وقهر التحديات. في ظل قيادتك الرشيدة، توافرت كل العوامل والعناصر التي تدعم تنمية وتطوير قطاع الأعمال من بنية تحتية متطورة وشبكات ربط بحرية وجوية عالية الأداء وسياسات وتشريعات اقتصادية، وفق أفضل الممارسات الدولية، ومرافق صحية وتعليمية وخدمية بمعايير عالمية، ومجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.

كل ذلك جعل دولة الإمارات بيئة مشجعة على ممارسة الأعمال الاقتصادية، وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أرجاء العالم. إننا نفخر بقيادتك، فشكراً محمد بن زايد، وحفظك الله ذخراً لشعبك وأمتك».

شكراً من إكسبو

نشرت الحسابات الرسمية لإكسبو 2020 دبي رسالة شكر تالياً نصها: «الشكر كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي فتح كل باب أمام أبناء الوطن للعبور إلى مستقبل باهر. الشكر كل الشكر لأبناء زايد السائرين على درب الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الحاملين على أكتافهم أمانة الوطن وسعادة أبنائه.

لقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عنا جميعاً في توجيه الشكر لحامي حمى الوطن، ولا شك أن مسيرة زايد باقية وواضحة في جهود رجال الوطن ونسائه وقيادته الرشيدة».

جهود لا تهدأ لرفعة الوطن

أكد مديرو شركات ومصارف أن القيادة الرشيدة تبذل جهوداً جبارة لا تهدأ في سبيل رفعة الوطن وعزته، وقال سيف الشحّي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في «آفاق الإسلامية للتمويل»، إن التفاعل الكبير لسكان الدولة مع كلمات الشكر والعرفان الصادقة التي أدلى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يؤكّد أن تلك الكلمات تعبّر عن ضمير ووجدان كامل شعب الإمارات، وهي خير بداية لعام زايد، لشحذ الهمم للعمل، واستحضار الدروس والعبر والذكريات العطرة من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رسّخ هذا النموذج الفريد من التلاحم بين أبناء شعب الإمارات كافة.

من جانبه، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «مع أول تباشير عام 2018 عام زايد، وفي رسالة تردد صداها في أنحاء العالم كافة، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة شكر إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي رسالة تقدير، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن شكره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لما يكرسه من وقت وجهد في سبيل رفعة الوطن، رسالة عظيمة من قائدين كبيرين يجسدان بكل معنى الكلمة روح الكيان الواحد لدولة الإمارات».

وبدوره، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: «إن دولة الإمارات باتت، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثالاً يحتذى به بالعزيمة والإصرار وتجاوز التحديات وصنع المعجزات على مختلف الصعد والمستويات، إذ علّمونا أن الأمم والمجتمعات تُبنى بالبشر لا بالحجر».

وأضاف: «نفخر في (دو) بكوننا شركة اتصال وطنية إماراتية، تعمل في دولة متطورة، تمكنت بفضل حكمة قيادتها ورؤاها الثاقبة من تبوؤ مكانة مرموقة بين الدول المتطورة عالمياً خلال فترة زمنية قياسية، فضلاً عن بلوغها مراتب متقدمة عبر مؤشرات التنافسية العالمية كافة».