عبد الله آل صالح: محمد بن زايد زرع التفاؤل في الأجيال

قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «ليس هناك من قدرة على التعبير عن شكرنا لقائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد كلمات الشكر التي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه نيابة عن شعب الإمارات».

وأضاف: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تربيته لهذا الجيل بالقدوة وبالأخلاق، وبالمنهج الذي يمشي عليه، وبالتفاؤل الذي يزرعه في أجيال المستقبل، نشكره من أعماق قلوبنا لسهره وحرصه، وبذل كل نفيس من أجل عزة هذا البلد وعزة أبنائه، نشكره على قيادته وحزمه، ونشكره على تواضعه وحنانه وعطفه، ونشكره على سعة صدره، وعلى حكمته وبصيرته».