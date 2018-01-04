ولي عهد الفجيرة: محمد بن زايد فخر الأجيال

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصدر قوة للوطن وفخر لكل الأجيال، لما يقوم به من مساعٍ حميدة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في الدولة.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعوة أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الوطن بتقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. فيما يلي نصها:

«كل الحب والتقدير والتكريم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فسموه نهل من مدرسة المغفور له الشيخ زايد، في تطبيق القيم الأصيلة والأفعال العظيمة، التي رسخت الهوية الوطنية وساهمت في تجسيد بناء دولة عصرية تنافس الدول المتطورة بنهضتها وتقدمها.

لقد عززت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية ورسم ملامح نهضتها، لنشرها قيم التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، ورسخت دورها المحوري في سياساتها الخارجية والداخلية.

كما اهتم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان طوال الأعوام السابقة ببناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية، وزرع بين أبناء الوطن قيم الآباء والأجداد من خلال ربط حاضرهم بماضيهم، مؤكداً أن يكون نهج زايد رحمه الله خريطة طريق لنا في السير نحو المستقبل متسلحين بقيم حب الوطن والولاء لقادتنا ونشر القيم الإنسانية النبيلة.

شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كل ما قدمته للوطن والمواطن التي تجلّت في مسيرة بلادنا ونهضتها التي نعيشها في وقتنا الراهن».