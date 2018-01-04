موزة بنت مبارك: محمد بن زايد رمز العطاء

قالت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة: «نقف اليوم بكل التقدير والاحترام لنقول: «شكراً محمد بن زايد».

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أحد الرموز التي نفخر بقيادتها وحكمتها ومنجزاتها التي تعكس مكانته في قلوب أبناء وبنات الوطن وحبهم الجم له، وامتنانهم لعطائه الوطني في جميع المجالات، فهو ينبوع الخير الذي لا ينضب عطاؤه لكل من يحيط به، فمسؤولياته الجسام لم تشغله عن الرعاية والاهتمام بكل فئات المجتمع، داعين الله أن يحفظ صاحب السمو ليبقى نبراساً نستضيء به».