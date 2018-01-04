«الهلال الأحمر»: مبادرات محمد بن زايد عززت قدراتنا الإنسانية

أشادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالدعم السخي الذي تجده برامجها ومشاريعها التنموية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت الهيئة في بيان بمناسبة حملة الشكر الموجهة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بناء على الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عززت قدرات الهلال الأحمر حتى أصبحت الهيئة واحدة من المنظمات الإنسانية الفاعلة والمؤثرة إقليمياً ودولياً ومكنتها من ترقية وتطوير أنشطتها. وأكدت الهيئة أن المساندة القوية التي تجدها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تنمي قدراتها وتعزز مسيرتها الإنسانية وتدعم تحركاتها الميدانية.