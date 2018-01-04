محمد بن زايد: محمد بن راشد عنوان الطموح وبمثله يفخر الوطن

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الحملة التي أطلقها سموه بعنوان #شكرا_محمد_بن_زايد، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عنوان الطموح والتفاؤل وصاحب الفكر العملي النير، الذي كرّس وقته وجهده في خدمة الوطن بإخلاص، ودعمه برؤية استشرافية وحسن تخطيط وتنظيم، وبمثله نفخر ويفخر الوطن.

وقال سموه في تدوينات عبر الحساب الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر» عبر وسم #شكرا_محمد_بن_راشد: «أخي محمد بن راشد.. بمثلك نفخر ويفخر الوطن.. تبقى اﻷخ والمعلم والملهم.. وشريك مسيرة التنمية.. ومن قيمك وخصالك ينهل أبناء الوطن.. ومن نهجك نتعلم نبل العطاء وعبر الحياة.. #شكرا_محمد_بن_راشد».

وأضاف سموه: «عندما نتحدث عن الطموح والتفاؤل.. فعنوانه أخي محمد بن راشد.. فهو صاحب الفكر العملي النير.. كرس وقته وجهده في خدمة الوطن بإخلاص، ودعمه برؤية استشرافية وحسن تخطيط وتنظيم.. #شكرا_محمد_بن_راشد».

وقال سموه: «معاً سنبرهن للعالم على أن المستحيل ممكن.. وعلى أن كل تضحياتنا ترخص لأجل الإمارات... وسنصنع معاً نموذجاً يشع تفاؤلاً ويضع وطننا حيث نريده أن يكون بعون الله.. فهنيئاً لك فخر شعبك ووطنك بك.. #شكرا_محمد_بن_راشد».

وختم سموه تدويناته بالقول: «بهذه المناسبة أقول: ثقتي بقدرة الإنسان الإماراتي لا سقف لها.. شكراً للموظف والعامل.. للجندي في ميادين الواجب.. شكرا للمعلم والطالب واﻷب واﻷم المربية.. شكراً لكل فرد يعيش في الوطن ويسكن الوطن فيه.. #شكرا_محمد_بن_راشد».