محمد بن راشد وسعود بن صقر القاسمي وأولياء العهود يحضرون أفراح آل مكتوم

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، مساء أمس، لمناسبة زفاف الشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وحضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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