«الإمارات لبحوث الاستمطار» يحتفي بإنجازاته

يحتفي برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بثلاث سنوات من الإنجازات البارزة التي جعلته يحظى بمكانة عالمية بارزة في هذا المجال، وذلك خلال حفل خاص يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018.

وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام الحفل السنوي للإعلان عن أسماء الحاصلين على منحة الدورة الثالثة من البرنامج في 17 يناير الجاري ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد: «لقد حقق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تطوراً لافتاً سواء من حيث قدرته على استقطاب عدد كبير من العلماء أو من حيث نوعية المشاريع البحثية المشاركة.

وقد ساهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية كمركز للمعرفة والتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالاستمطار، ومن خلال القيام بدور رائد عالمياً في النهوض بهذا المجال العلمي المهم للغاية، أظهرت دولة الإمارات مرة أخرى رؤيتها الملهمة والتزامها بالسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة لأولئك الذين يعانون من مشكلة شح المياه حول العالم.

مناقشات

ويستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، الملتقى الدولي الثاني في علوم الاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار من 16 وحتى 18 يناير الجاري، ويوفر الملتقى منصة لمناقشة المشاريع البحثية الحاصلة على منحة الدورة الثالثة للبرنامج، فضلاً عن بحث آخر التطورات التي حققتها مشاريع الدورتين الأولى والثانية.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «استطاع البرنامج ومنذ تأسيسه أن يتواصل مع المجتمع البحثي الدولي الذي يضم أبرز العلماء والمؤسسات البحثية، ما جعله مركزاً عالمياً للبحث والتميز في مجال علوم الاستمطار».

520 مؤسسة

استقطب برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال السنوات الثلاث الماضية باحثين وخبراء دوليين ومؤسسات بحثية عالمية بارزة، وحتى الآن، شارك أكثر من 1220 باحثاً و520 مؤسسة بحثية من 68 دولة في هذه المبادرة البحثية. وتضم قائمة المؤسسات العالمية الرئيسية التي زارها فريق البرنامج خلال جولاته التعريفية، كلاً من: منظمة الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ووكالة ناسا وجامعة هارفارد أور برينستون.

ولدى برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار روابط دائمة مع العديد من المؤسسات البحثية الحكومية والخاصة في عدد من الدول كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وتايلاند والصين واليابان.