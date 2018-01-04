الكشف عن تفاصيل الهوية الجديدة لشرطة دبي اليوم

تنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي.. تكشف القيادة العامة لشرطة دبي اليوم، عن تفاصيل وملامح هويتها المؤسسية، بحلتها الجديدة، من خلال تنفيذ فعاليات ومسيرات وحملات تسويقية واسعة على مستوى إمارة دبي، لتعريف أفراد الجمهور بها.

شعار جديد

وستبدأ فعاليات الكشف عن تفاصيل الهوية المؤسساتية الجديدة، والتي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، وتواكب خطة حكومة دبي 2021، والرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071، بإنزال الأعلام القديمة لشرطة دبي من أمام مبنى القيادة العامة والإدارات العامة ومراكز الشرطة والمخافر، بشكل متزامن في تمام الساعة الثامنة صباحاً، واستبدالها بأعلام تحمل الهوية المؤسسية الجديدة، فيما سيقوم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإطلاق شعار شرطة دبي الجديد، وتدشين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي بالهوية المؤسسية الجديدة، وذلك في استقبال مبنى القيادة العامة الرئيس، بعد استبدال العلم على السارية.

وستنفذ شرطة دبي حملة تسويقية واسعة على مستوى إمارة دبي، لتعريف أفراد الجمهور بالهوية المؤسسية الجديدة، تشمل مسيرات متنوعة، ستنفذها مراكز الشرطة في أرجاء الإمارة، إلى جانب 3 مسيرات بحرية، والتعريف بالهوية في المركز التجارية والأماكن العامة عبر منصات مختصة، إلى جانب التعريف بالهوية الجديدة، من خلال شاشات إلكترونية في الشوارع الرئيسة ومطار دبي الدولي ومحطات المترو، وشاشات في عدد من الدوائر الحكومية والخاصة.

رؤية «الهوية»

وحول إطلاق الهوية المؤسسية، قال اللواء عبد الله خليفة المري، إن الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي، تستند إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قال «تحقيق السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات، هدف ومنهج عمل، تتشارك جميع الجهات الحكومية في تحويله أسلوب حياة وثقافة مجتمعية».

وأضاف أن الهوية المؤسسية الجديدة، تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، وتواكب خطة حكومة دبي 2021، والرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071، وتعكس 3 قيم تسعى شرطة دبي إلى تعزيزها عند أفراد الجمهور، وصولاً إلى إسعادهم، وتتثمل في: «الابتكار»، وذلك عبر تطوير خدمات متميزة ومستقبلية، لتنعكس إيجاباً على كل المجتمع، و«الأمن» لحماية أمن إمارة دبي، واستخدام القوة الناعمة في المعاملة مع الناس، و«التواصل» عبر التواصل الإنساني مع الجمهور، وهذه القيم الثلاث تهدف إلى بناء مجتمع آمن وسعيد.

دراسات علمية

ولفت القائد العام لشرطة دبي، إلى أن إعداد استراتيجية الهوية المؤسسية، جاء بعد إجراء دراسات علمية عميقة امتدت إلى تاريخ شرطة دبي الحافل بالإنجازات والعراقة، ودراسة الوضع الجاري لشرطة دبي، وما ترغب في أن تكون عليه مستقبلاً، بما يواكب التوجهات الحكومية ورؤية الإمارات.

وأضاف أن إعداد استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي، جاء أيضاً بعد عدة مراحل، تم من خلالها التطرق إلى التغير والتطور السريع الذي حدث في إمارة دبي، وتطورت بموجبه المسؤوليات الشرطية، لتغطي مختلف جوانب الحياة، وتشمل مختلف شرائح المجتمع.

حملة تسويقية

من جانبه، أكد اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، أن الكشف عن تفاصيل الهوية المؤسسية، سيتزامن مع تنفيذ القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية، لفعاليات تسويقية تستهدف تعريف مختلف أفراد الجمهور بالهوية الجديدة.

وأكد أن فعاليات التعريف بالهوية المؤسسية، سيتضمن تنظيم مجموعة من المسيرات من قبل مراكز الشرطة. 3 مسيرة مائية

وأكد محمد المري، أن الفعاليات ستتضمن أيضاً 3 مسيرات مائية تمتد على مدار 3 أيام (4-6 يناير)، الأولى ستكون (غداً الخميس)، وتبدأ من ضفاف خور دبي، وصولاً إلى الجسر العائم، فيما الثانية ستكون في يوم الجمعة، وتبدأ من منطقة جميرا الرابعة إلى المرسى، فيما الثالثة ستكون يوم السبت المقبل في القناة المائية، وسيتم تنفيذ كل المسيرات من الساعة الثالثة ظهراً إلى الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وأشار إلى أن إطلاق الهوية المؤسسية، سيشمل أيضاً فعاليات في المراكز التجارية والأماكن العامة في دبي من تاريخ 4 - 9 من يناير، وذلك المركز التجاري «إمارات مول»، و«مردف سيتي سنتر» ومنطقة «جي بي آر» و«منطقة لامير»، وذلك من خلال منصات خصوصاً لشرطة دبي، تُعرف المتسوقين على الهوية المؤسسية الجديدة.

شاشات عرض

وأوضح مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات أن شرطة دبي ستعرض هويتها المؤسسية على شاشات مراكز تقديم الخدمة بمراكز شرطة دبي، وشاشات الموقع الإلكتروني الداخلي والخارجي، وشاشات مطار دبي الدولي في المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3، وفي شارع الشيخ زايد في الشاشة الإلكترونية (Golden gate) واللوحات الجانبية، إلى جانب تحميل الفيديو الخاص بالهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي على الشاشات المتوفرة في المواصلات العامة والمراكز التجارية وشاشات دور السينما.