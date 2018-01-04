فاطمة آل علي.. بصمة فوق الجليد

قررت أن تتحدى الجميع، فأعلنتها مدوية منذ البدايات الأولى..«من حقي النجاح والتميز»، هي فتاة قادرة على أن تلفت الأنظار إليها بثقتها العالية في قدراتها، وإصرارها على التميز، الإماراتية فاطمة آل علي والتي قررت النبوغ في رياضة غريبة على مجتمعاتنا العربية، «هوكي الجليد» تلك الرياضة التي تحتاج إلى قدرات خاصة والجميل أنها تميزت وأبدعت وفرضت أسمها بقوة، ضمن قائمة المتميزات منذ اللحظات الأولى لتغدو نجمة هذه الرياضة.

حظيت فاطمة آل علي، بزيارة استثنائية إلى نادي «واشنطن كابيتلز» الأميركي والذي يضم بين جنباته أساطير اللعبة والتي تحظى بشعبية جارفة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الإسكندنافية، وعندما قامت بمغامرة شيقة، فتحت لها أبواب الهوكي الأميركية على مصاريعها، حيث نشرت مقطعاً على حسابها الشخصي بموقع تويتر، أثار إعجاب اللاعب الشهير بيتر بوندرا، سفير فريق (واشنطن كابيتلز)، الذي التقى بها في الإمارات، وبالتنسيق مع طيران الاتحاد الإماراتي، فاجأها بتذكرتي طيران للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور إحدى مباريات الفريق، وإتاحة الفرصة لها للالتقاء بلاعبيه.

تلك التجربة كانت علامة فارقة في مسيرة ابنة الإمارات مع رياضة هوكي الجليد، والتي أكسبتها خبرات احترافية جعلت منها لاعبة مميزة، إضافة إلى التعرف على أسلوب حياة اللاعبين المحترفين وكيفية تطوير وصقل المواهب، كما زادت من حماسها في نشر اللعبة بين بنات الإمارات وحثهن على ممارسة للعبة لما فيها من تشويق وإثارة وتتطلع إلى العالمية. انضمت الإماراتية الموهوبة إلى منتخب الإمارات لهوكي الجليد بعد تأسيسه بعام واحد فقط وهو المنتخب الذي يضم بين صفوفه 90% من الإماراتيات، كما شاركت في العديد من البطولات الخارجية.

تتمنى نجمة هوكي الجليد أن تحظى هذه اللعبة بالمزيد من الاهتمام في دول مجلس التعاون الخليجي.