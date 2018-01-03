بالفيديو..محمد بن زايد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر وفد كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد الكلية.

ورحب سموه بوفد كلية الدفاع الوطني وأطلع على أهم البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية والتدريبية المستحدثة في الكلية.. مشيرا سموه الى ان كلية الدفاع الوطني تمثل امتدادا للمسيرة العلمية في دولة الامارات العربية المتحدة وفق رؤية تستهدف توفير أفضل المراكز التعليمية والمعرفية لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية في مختلف العلوم لخدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأعضاء الهيئة الادارية والتدريسية لكلية الدفاع الوطني التوفيق والنجاح في تحقيق الاهداف والرسالة العلمية للكلية.. مؤكدا سموه أهمية استدامة التطوير والتحديث وتبادل المعلومات والخبرات مع المراكز البحثية العالمية.

من جانبهم أكد اعضاء وفد الكلية عن سعادتهم بلقاء سموه مؤكدين سعيهم لبلورة توجهات قيادتنا الحكيمة إلى مزيد من التميز والتقدم وتحقيق أهداف وطموحات الكلية وتوظيفها لخدمة وطننا الغالي وحماية مكتسباته.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين والمواطنين.