محمد بن راشد وسعود بن صقر القاسمي وأولياء العهود يحضرون أفراح آل مكتوم

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم لمناسبة زفاف الشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وحضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء و كبار المسؤولين في الدولة.