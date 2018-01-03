حافلات مجانية بين محطتي أبراج بحيرات جميرا وابن بطوطة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق خط دائري مجانيا للحافلات كخدمة بديلة لنقل الركاب بسبب الإغلاق الكلي للسكة الحديدية لمسار الخط الأحمر من محطة مترو أبراج بحيرات جميرا إلى محطة ابن بطوطة ابتداء من يوم الجمعة الموافق (5) يناير الحالي وحتى منتصف العام 2019، وذلك كجزء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مسار 2020 ، والمتمثلة بتنفيذ وإنشاء المحطة الجديدة وربطها بالمحطة الحالية للخط الأحمر، مما سيترتب عليه إغلاق محطة نخيل هاربر أند تاور ومواقف السيارات متعددة الطوابق التابعة لها إغلاقا كاملا.

وأكّد محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة ستطلق خطا دائريا مجانيا للحافلات كخدمة بديلة لنقل الركاب بسبب الإغلاق الكلي للسكة الحديدية لمسار الخط الأحمر من محطة مترو أبراج بحيرات جميرا إلى محطة ابن بطوطة ابتداء من يوم الجمعة (5) يناير الحالي وحتى منتصف العام 2019.

وأضاف: "إن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو لتأمين احتياجات المتعاملين من ركاب المواصلات العامة عموما، وركاب مترو دبي المتنقلين بين المحطتين المذكورتين، على وجه الخصوص. وتحرص الهيئة دائما على تلبية احتياجات ركاب المواصلات العامة في إمارة دبي وتسعى إلى توفير خدمات متكاملة ومميزة لمتعامليها لإسعادهم جميعا."

من جانبه، قال محمد المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في الهيئة، إن التعديلات الإنشائية ستكون عبارة عن عملية إغلاق كلي لمحطة نخيل هاربر أند تاور، أي سيكون مسار السكة الحديدية من محطة مترو أبراج بحيرات جميرا إلى محطة ابن بطوطة مغلقا بالكامل، مؤكدا أن الهيئة تحرص دائما على تيسير جميع خدمات النقل الجماعي المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بشكل سلس وبدون توقف طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى ضمان استمرار خدماتها الأخرى كالخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، التي تعمل على مدار الساعة وهي خدمات تعمل بشكل متكامل مع شبكة المواصلات العامة،

وأوضح أنه سيتوجّب على ركاب المترو المتّجهين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة النزول في محطة أبراج بحيرات جميرا وركوب الحافلات المجانية المتوفرة كبديل للتنقّل ومتابعة الرحلة إلى محطة ابن بطوطة ومن ثم إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة. أما ركاب المترو المتّجهين إلى محطة الراشدية، فعليهم النزول في محطة ابن بطوطة وركوب الحافلات المجانية المتوفرة كبديل للتنقّل ومتابعة الرحلة إلى محطة مترو أبراج بحيرات جميرا ومن ثم إلى محطة مترو الراشدية.