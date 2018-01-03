وزراء:رؤية محمد بن زايد أفق للريادة

أكد وزراء أن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عززت مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً في المجالات كافة، موجهين الشكر إلى سموه لما يقدمه للوطن والمواطنين.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تكشف كثيراً من معاني الشكر والعرفان لما يقدمه سموه للوطن، لافتا إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم آثر أن يكون الرابع من يناير هذا العام مناسبة ليقدم الإماراتيون حبهم وعرفانهم لقائد عظيم وهب نفسه لرفعة وتقدم وطنه.

رؤية

وأضاف معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد عظيم له رؤيته التي تؤطرها أفعاله التي تلامس حياتنا حاضرها ومستقبلها، وأن سموه من القادة الذين سيقف التاريخ عندهم كثيراً من حيث العطاء وإيثاره لنفسه من جهد وتعب ومتابعة العمل ليل نهار، مستهدفاً راحة مواطنيه ورفعة الإمارات، لافتاً معاليه إلى أن هذا القائد العظيم يعمل دون كلل وتعب غير منتظر لأي رسالة شكر، إحساساً منه أن هذا واجبه وديدنه تجاه أبنائه وإخوانه المواطنين، موضحاً أن ذلك هو العهد والطريق الذي يسير عليه قادة الوطن على خطى الوالد الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله.

وأوضح معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نبهنا إلى أن هذا القائد العظيم يجب أن نوجه له كلمة شكر وهو الذي لا ينتظرها، لكن ما يقوم به سموه وما عكسته هذه السنوات من نتائج مبهرة، تؤكد أننا أمام شخصية عظيمة سيقف عندها تاريخ الوطن كثيراً في مستقبل أيامه.

ووجه معاليه شكره لسموهما لما يبذلانه ليل نهار لأجل هذا الوطن العظيم، وأنهما يضعان بصماتهما بقوة في كل المجالات حتى تنال الإمارات مكانتها التي تستحقها بين الشعوب العظيمة.

تنمية

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نحن اليوم في دولة الإمارات نعايش حالة تنموية استثنائية في مختلف الميادين، وشكلت توجيهاتك ودعمك لتطوير التعليم مرتكزاً لتحقيق قفزات كبيرة، لضمان مستقبل واعد ﻷجيال الوطن.

وقال معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «شكراً لقائد استثنائي مؤثر ومُلهم، شملت رؤيته العميقة الاهتمام بالشباب وتشجيعهم، شكراً لمُمكّن الأجيال القادمة. شكراً لمن أكد على أن التعليم هو رهاننا لمستقبل ما بعد النفط، حيث سننافس العالم بشبابنا وشاباتنا».

رسالة

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة: «تأتي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتجسد مشاعر الشكر والوفاء النابعة من قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات لباني حضارتها.

وحامل شعلتها، وراعي رخائها وتقدمها، والذي استطاع ببصيرته النافذة، وحماسه اللامحدود، أن يجعل من دولة الإمارات واحة للعلم والحضارة، ومنارة للمحبة والتسامح، ودولة طموحة تسابق العالم في تبني العلم والتكنولوجيا لخدمة الآنسان، واستشراف مستقبل أفضل للإنسانية». وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في تدوينة عبر حسابة في»تويتر«:

أجمل ما يمكن أن نحتفل بأبينا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في عام 2018، أن نرى امتداداً منه في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حامي الدار وعز البلاد #شكرا_محمد_بن_زايد».

شكر وامتنان

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن صياغة كلمات الشكر والامتنان لهي صعبةٌ حين توجه لمن هم أجزلوا العطاء لهذا الوطن الغالي. وقالت: إنه لمن دواعي فخري وإعتزازي أن أوجه شكري وعرفاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإطلاقه وسم #شكرا_محمد_بن_زايد.